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Президент Серії А Міччіче подав у відставку

20:15 402 Читать на русском
Президент Серії А Міччіче подав у відставку
Гаетано Міччіче / LaPresse

Гаетано Міччіче несподівано вирішив покинути посаду президента італійської Серії А. Доклався до відставки функціонера президент Дженоа Енріко Преціозі.

Глава вищого італійського дивізіону пішов із посади через звинувачення у порушенні регламенту під час його обрання у 2018 році. Про це йдеться у офіційному прес-релізі Серії А.

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"Я оголошую про свою негайну відставку з посади президента Серії А. Чутки щодо розслідування мого призначення 20 місяців тому, оприлюднені в сьогоднішніх газетах, є неприйнятними та змусили мене прийняти це рішення. Я працював над розвитком італійського футболу в останні місяці, довіра була важливим фактором для залучення нових спонсорів. Вдячний усім, хто зі мною працював", – заявив Міччіче.

До слова, перед призначенням колишнього банкіра посада президента Серії А була вакантною упродовж року.

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Дженоа Дженоа Італія Серія А
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