Президент Серії А Міччіче подав у відставку

Гаетано Міччіче несподівано вирішив покинути посаду президента італійської Серії А. Доклався до відставки функціонера президент Дженоа Енріко Преціозі.

Глава вищого італійського дивізіону пішов із посади через звинувачення у порушенні регламенту під час його обрання у 2018 році. Про це йдеться у офіційному прес-релізі Серії А.

Бонуччі продовжив контракт із Ювентусом

"Я оголошую про свою негайну відставку з посади президента Серії А. Чутки щодо розслідування мого призначення 20 місяців тому, оприлюднені в сьогоднішніх газетах, є неприйнятними та змусили мене прийняти це рішення. Я працював над розвитком італійського футболу в останні місяці, довіра була важливим фактором для залучення нових спонсорів. Вдячний усім, хто зі мною працював", – заявив Міччіче.

До слова, перед призначенням колишнього банкіра посада президента Серії А була вакантною упродовж року.

"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів