Контракт 41-річного фахівця завершується влітку, і його активно сватають у донецький Шахтар.

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"Я кажу нашому тренеру тільки одне: добре все обдумай, виспись і, врешті-решт, ухвали рішення залишитися в Сассуоло. Він не пошкодує про це", – наводить слова Россі SportFace.

Додамо, що Де Дзербі тренує Сассуоло з липня 2018 року. Під його керівництвом "нероверді" фінішували у Серії А на 11-му та 8-му місцях.

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