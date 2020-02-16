Президент Сампдорії звільнив усе керівництво клубу

Сампдорія зараз переживає буремні часи.

Президент Сампдорії Массімо Ферреро відправив у відставку усю раду директорів клубу, повідомляє Il Secolo XIX.

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Найближчим часом Ферреро повинен призначити новий склад керівного органу Сампдорії. У ЗМІ такий крок президента пов'язують з потенційним продажем клубу. Сам Ферреро вже заявляв, що не проти позбутися команди, але віддасть її лише надійному інвестору.

Після 23-х турів Серії А Сампдорія перебуває на 17-й сходинці турнірної таблиці і ризикує опуститись у зону вильоту.

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