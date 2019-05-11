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Президент Сампдорії може продати клуб за 120 млн євро

11 травня 12:02 482 Читать на русском
Президент Сампдорії може продати клуб за 120 млн євро
Массімо Ферреро / ESPN

Президент Сампдорії Массімо Ферреро отримав пропозицію щодо продажу клубу.

Британський фонд Aquilor пропонує за італійську команду 120 мільйонів євро. При цьому у Ферреро буде можливість залишитися на посаді президента ще протягом кількох місяців після операції, передає Ansa.

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За інформацією джерела, Ферреро всерйоз розглядає варіант продажу клубу, оскільки раніше йому вже пропонували подібні пропозиції, але минулого разу за Сампдорію пропонували 90 млн євро. Тоді Сампдорію хотіла придбати американська група інвесторів разом з колишнім італійським футболістом Джанлукою Віаллі.

За чутками, британський фонд Aquilor пов'язаний з арабськими інвесторами, які хочуть оцінити перспективність володіння італійськими футбольними клубами. Сампдорія займає на даний момент 9-е місце в таблиці Серії А.

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Теги
Італія Сампдорія Сампдорія Массімо Ферреро
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