Президент РПЛ: Українці з ФФУ раділи перемозі ЦСКА над Реалом

Президент Російської Прем’єр-ліги Сергій Прядкін розповів, як українські чиновники ФФУ раділи за ЦСКА після перемоги над Реалом.

"Був в Катарі, на саміті, організованому ФІФА. Зустрічалися з представниками національних федерацій. Потім був футбольний турнір – від нас грав Олександр Алаев.

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Після нього ми разом з білорусами, українцями і молдаванами подивилися гру. Українці були з ФФУ. Вони дуже раділи перемозі ЦСКА над Реалом. Футбол – поза політикою. Потім ще подивилися, як Шахтар з Ліоном грав", – цитує Прядкіна Спорт-Експрес.

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Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів ЦСКА розтрощив Реал з рахунком 3:0.