Президент Роми схвалив трансфер Тайсона

Перехід капітана "гірників" до складу італійського клубу стає все ближчим.

Президент римлян Джеймс Палотта дав добро на перехід Тайсона, повідомляє Corriere dello Sport.

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Раніше керівник "вовків" не горів бажанням погоджуватися на вимоги Шахтаря, однак особиста розмова з Паулу Фонсекою змінила його думку. Португальський тренер Роми наполіг на підписанні колишнього підопічного, який повинен замінити травмованого Дієго Перотті. Палотта вже дав настанови спортивному директорові італійського клубу щодо підписання Тайсона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар вимагає за бразильця 30 млн євро.

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