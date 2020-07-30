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Президент Ренна однозначно оцінив ймовірність трансферу Камавінга – бретонці можуть зіграти з Динамо в Лізі чемпіонів

11:57 - Читать на русском
Президент Ренна однозначно оцінив ймовірність трансферу Камавінга – бретонці можуть зіграти з Динамо в Лізі чемпіонів
Едуардо Камавінга / AFP

Ніколя Ольвек прокоментував потенційний відхід із французького Ренна талановитого півзахисника Едуардо Камавінга. На нього претендують провідні клуби Європи.

"Чесно кажучи, жодних перемовин із Баварією немає. Не думаю, що ви можете марити сподіваннями щодо переходу в це трансферне вікно.

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Чим більший клуб, тим більше він постраждав від кризи, тому не варто очікувати великих підписань цього літа. Якщо ми потрапимо до Ліги чемпіонів, то це покращити наші переговірні позиції на ринку. Але якщо й ні, то гравці не підуть з команди", – цитує функціонера Marca.

Відзначимо, що головним претендентом на Камавінга є мадридський Реал. Сума потенційного трансферу коливається у межах 60-80 млн євро. Проте, спричинена пандемією коронавірусу криза гальмує переїзд таланта на Бернабеу.

У сезоні 2019/20 Едуардо Камавінга провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Франція Едуардо Едуардо Камавінга Ренн Ренн
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