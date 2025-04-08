Каталонська Жирона не може виграти уже восьмий матч поспіль в рамках Ла Ліги. Цього разу команда Віктора Циганкова програла на рідній Монтіліві Алавесу (0:1), який продовжує боротьбу за виживання. Український вінгер з'явився на полі у другій половині зустрічі і зумів оживити гру каталонців попереду, хоча й результативними діями не відзначився. Наприкінці поєдинку Жирона влаштувала штурм "біло-блакитних" воріт, але попри чималу кількість моментів, так і не зуміли конвертувати зусилля у гол.

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Через пошкодження камболовидного м'яза пропускав зустріч проти Валенсії (1:2) Андрій Лунін. Не з’явився на полі проти "кажанів" і Тібо Куртуа, якого продовжує турбувати травма коліна. Довелося дебютувати Франу Гонсалесу. Юний кіпер постраждав від власного захисту, який занадто багато дозволяв Валенсії. Втішати юного кіпера, який розплакався після фінального свистка, вибіг Андрій Лунін та інші більш досвідчені гравці Реала. Уже після матчу стало відомо, що українець не зможе долучитися до королівського клубу в рамках Ліги чемпіонів. Детальніше про це та інше – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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