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Президент Райо обурений через покарання за образи фанатів на адресу Зозулі

17:37 518 Читать на русском
Президент Райо обурений через покарання за образи фанатів на адресу Зозулі
Мартін Преса / Marca

Президент Райо Вальєкано Мартін Преса не згоден із рішенням дисциплінарної комісії покарати мадридський клуб за ганебне цькування форварда Альбасете Романа Зозулі.

"Райо Вальєкано повністю не згоден із рішенням комісії, ми вважаємо його несправедливим. Клуб отримав покарання за те, що здійснили інші люди.

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Райо Вальєкано доклав усіх зусиль, аби прибрати заборонені банери та засуджує такі дії. Але штрафувати потрібно лише тих, хто співав пісні, вигукував образи та вивішував плакати, а не клуб. До того ж, значна частина вболівальників не винна, адже вони не брали участі у цьому", – цитує Пресу Marca.

Нагадаємо, за рішенням дисциплінарної комісії матч Райо Вальєкано – Альбасете буде дограний без глядачів. Окрім цього, мадридський клуб має сплатити 18 тисяч євро та частково закрити трибуни на наступні два поєдинки. Такі санкції – наслідок ганебної поведінки фанатів Райо Вальєкано, які ображали Романа Зозулю під час гри.

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