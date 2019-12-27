Президент Райо обурений через покарання за образи фанатів на адресу Зозулі

Президент Райо Вальєкано Мартін Преса не згоден із рішенням дисциплінарної комісії покарати мадридський клуб за ганебне цькування форварда Альбасете Романа Зозулі.

"Райо Вальєкано повністю не згоден із рішенням комісії, ми вважаємо його несправедливим. Клуб отримав покарання за те, що здійснили інші люди.

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Райо Вальєкано доклав усіх зусиль, аби прибрати заборонені банери та засуджує такі дії. Але штрафувати потрібно лише тих, хто співав пісні, вигукував образи та вивішував плакати, а не клуб. До того ж, значна частина вболівальників не винна, адже вони не брали участі у цьому", – цитує Пресу Marca.

Нагадаємо, за рішенням дисциплінарної комісії матч Райо Вальєкано – Альбасете буде дограний без глядачів. Окрім цього, мадридський клуб має сплатити 18 тисяч євро та частково закрити трибуни на наступні два поєдинки. Такі санкції – наслідок ганебної поведінки фанатів Райо Вальєкано, які ображали Романа Зозулю під час гри.

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