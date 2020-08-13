Президент ПСЖ зробив гучну заяву щодо майбутнього Мбаппе та Неймара після тріумфу над Аталантою

"Це особливий день, чудовий. Нам потрібно було змінити менталітет. Гравці виклалися на 200%, я пишаюся ними. Всі говорили, що ПСЖ не готовий до цієї Ліги чемпіонів, але наші прекрасні гравці продемонстрували чудовий менталітет. Сьогодні ми не думаємо про фінал, тільки про півфінал.

Трагедія Маліновського й компанії у відеоогляді матчу Аталанта – ПСЖ – 1:2

Неймар і Мбаппе – одні з найкращих гравців у світі. Неймар провів відмінний матч, і був найкращим. Неймар щось дуже сильно змінив у команді, я відчуваю щось особливе. Обидва гравці залишаться, вони ніколи не підуть", – цитує Аль-Хеллаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара