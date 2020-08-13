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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Президент ПСЖ зробив гучну заяву щодо майбутнього Мбаппе та Неймара після тріумфу над Аталантою

11:43 - Читать на русском
Президент ПСЖ зробив гучну заяву щодо майбутнього Мбаппе та Неймара після тріумфу над Аталантою
Неймар та Мбаппе / Reuters

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі залишився глибоко вражений виступом головних зірок свого клубу.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

"Це особливий день, чудовий. Нам потрібно було змінити менталітет. Гравці виклалися на 200%, я пишаюся ними. Всі говорили, що ПСЖ не готовий до цієї Ліги чемпіонів, але наші прекрасні гравці продемонстрували чудовий менталітет. Сьогодні ми не думаємо про фінал, тільки про півфінал.

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Неймар і Мбаппе – одні з найкращих гравців у світі. Неймар провів відмінний матч, і був найкращим. Неймар щось дуже сильно змінив у команді, я відчуваю щось особливе. Обидва гравці залишаться, вони ніколи не підуть", – цитує Аль-Хеллаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ епічно обіграв Аталанту, забивши два голи після 90 хвилини та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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Теги
Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Трансфери Нассер Аль-Хелаїфі Кіліан Кіліан Мбаппе Неймар
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