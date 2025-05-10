На честь довгоочікуваного виходу в фінал ЛЧ президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі зробив подарунок для кожного працівника клубу, повідомляє GOAL з посиланням на L'Équipe.

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Власник паризької команди нагородив усіх співробітників квитком на фінальний матч Ліги чемпіонів у Мюнхені. Мова йде про буквально кожного працівника, а не лише технічний персонал, який працює безпосередньо з гравцями ПСЖ. Загалом це 600 людей. Також Нассер Аль-Хелаїфі оплатить рахунки працівників за дорогу та проживання в Німеччині, а на додаток гравці розділять з ними частину преміальних за вихід у фінал.

Додамо, що ПСЖ може оформити требл у поточному сезоні, якщо переможе Інтер у фіналі ЛЧ, а Реймс – у Кубку Франції. До цього парижани вже оформили дострокове чемпіонство в Лізі 1.

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