Як повідомлялось раніше, 22-річний центральний захисник збірної України Ілля Забарний перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі привітав трансфер українця в коментарі для офіційного сайту команди: "Ми раді продовжити підсилення складу підписанням Іллі Забарного. Це талановитий міжнародний гравець і великий професіонал. Він зробить вагомий внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі".

Сума трансферу Забарного становить 63 мільйони євро, а також передбачені додаткові 3 мільйони євро бонусів. У першому сезоні в ПСЖ українець отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік. Гравець виступатиме під 6-м номером.

Суркіс привітав Забарного з переходом до ПСЖ: "Приємно, що у складі переможця ЛЧ з'явився вихованець Динамо"