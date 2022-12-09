За словами очільника парижан, у команді Крістофа Гальтьє, який має у своєму складі Неймара, Мессі та Мбаппе, банально немає місця ще й для 5-разового володаря "Золотого м'яча".

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"Роналду – зірка, справжня легенда. Я захоплююся ним і люблю його як гравця та професіонала. Кріштіану – фантастичний. Йому 37 років, але він все ще чудово працює.

Але кожен клуб також хоче підписати його. Проблема для ПСЖ сьогодні полягає в тому, що в нас його позиція укомплектована. Щось змінити дуже непросто. Тому, чесно кажучи, прихід Роналду в ПСЖ є неможливим", – цитує Аль-Хелаїфі Sky Sports.

Нагадаємо, 37-річний Роналду став вільним агентом після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед. Основним претендентом на форварда збірної Португалії вважають Аль-Наср із Саудівської Аравії, який пропонує зірці неймовірні гроші.

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