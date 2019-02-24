Президент ПСЖ назвав 20-річного Мбаппе легендою паризького клубу

Президент ПСЖ Насер Аль Хелаїфі не пошкодував компліментів на адресу форварда команди Кіліана Мбаппе.

"Кіліан вже легенда клубу. У свої 20 років Мбаппе зміг виграти Мундіаль та стати одним із п'яти найкращих гравців світу поряд з Неймаром. Це фантастика.

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У Парижі всі люблять Кіліана, він вдома і знає, що у нього є все, що він може побажати для того, щоб творити історію в ПСЖ. У нього є можливість змусити мріяти Парк де Пренс й усіх молодих людей, які люблять спорт.

Стосунки між ПСЖ і Мбаппе мають довгостроковий характер, тому що існує дуже сильна взаємодовіра", – цитує Аль Хелаїфі Marca.

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