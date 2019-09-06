Президент Прімери хоче, щоб Роналду та Моурінью повернулись в чемпіонат Іспанії

Хав'єр Тебас поділився думкою щодо методів збільшення інтересу до іспанського футболу.

"Хотів би повернути в наш чемпіонат Кріштіану Роналду.

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Я думав, що його від'їзд вплине на нас більше, якщо чесно. Однак волів би бачити іспанську лігу з Роналду, ніж без нього. Також хотів би, щоб Жозе Моурінью тренував іспанську команду. Це прекрасний тренер і прекрасне ім'я для популяризації нашої ліги", – цитує Тебаса Goal.

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Нагадаємо, зірковий дует португальців раніше працював на благо Реала. Моурінью покинув Мадрид у 2016-у році, Роналду – у 2018-му.