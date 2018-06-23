Президент Полтави Соболєв: Будемо розвивати дитячий футбол

Президент Полтави Леонід Соболєв розповів, чим клуб займатиметься після зняття з УПЛ.

"Підтверджую, що ми не гратимемо в Прем'єр-лізі чи інших професійних змаганнях. Головна причина – неможливість виконання вимог Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерації футболу України з усунення недоліків на стадіоні Локомотив. Хочеться подякувати нашим колегам із Ворскли за те, що вони готові були надати нам свою арену. Через підготовку стадіону до матчів Ліги Європи ми там могли зіграти не більше 2-3 ігор. Грати в інших містах ми не збираємося, оскільки граємо перш за все для наших уболівальників.

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Проте якщо недоброзичливці думають, що ми не хочемо займатися футболом, вони помиляються. Найближчим часом ми хочемо присвятити себе розвитку власної дитячої школи. Для дітей ми створимо гідні умови.



Це і заміська база у селищі Копили (на ній, до речі, ми збудуємо ще три поля), і стадіон Локомотив, на якому ми завершимо спорудження будівлі, як і планували. Там будуть і сучасні роздягальні, і суддівські приміщення. На нашому оновленому стадіоні будуть тренуватися та грати вихованці нашої дитячо-юнацької школи", – цитує Соболєва офіційний сайт Полтави.