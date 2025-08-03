– Минулої осені був випадок, коли команду дорогою на матч з Кудрівкою зупинили представники ТЦК та забрали кудись. Розкажіть, що тоді сталося? Клуб тоді не виходив з офіційною заявою в публічну площину.

– Ми й зараз не виходимо з заявою в публічну площину. Був випадок, в Горішніх Плавнях мала бути та гра. Але все вирішилося, все нормально.

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Повернуся до дуже простого. Зараз іде війна. Ми як країна, що воює, не маємо можливостей бути абсолютно вільними від загальних обов’язків. Події, які на той час відбулися, певною мірою повпливали на результат на той момент, але в цілому – ні. Якісь емоції були на той момент, але виходити з якимись заявами щодо неправомірності чиїхось дій – це у вищій мірі неправильно й нерозумно.

Хлопці воюють, захищають нашу країну, й ми повинні бути вдячні їм за це. Все інше – це настільки дрібниці, що воно не гідне навіть того, щоб загострювати увагу на цьому питанні.

– Багато клубів бронюють своїх футболістів. У вас як з цим?

– Все нормально.

– Бронюєте чи не бронюєте? Це маю на увазі.

– Бронюємо, – сказав Іващенко в інтерв'ю Tribuna.

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