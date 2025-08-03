– Як ви працюєте над впізнаванністю бренду Полтави, який хоч і програє бренду Ворскли, але тепер може переманювати її аудиторію, бо виступає у вищому дивізіоні? Якраз перевіряв, що у вас на сто тисяч фоловерів в інстаграмі менше, ніж у них.

– Повторюся: Ворскла 23 роки в УПЛ. Але якщо ми з вами зв’яжемося через 23 роки, то, думаю, в нас буде не менше переглядів та підписників у інтернет-мережах.

Драматична перемога з автоголом і вилученням у відеоогляді матчу Рух – Полтава – 2:1

Завоювати довіру глядачів та фанів можна тільки класною грою. Скільки ти не показуй картинок в інтернеті, але коли на футбольному полі немає гри, то дивитися на тебе ніхто не буде. Треба виходити на кожну гру й битися. І глядач цінуватиме, коли ти вийшов на гру і вмер – нехай і програв, але вмер на полі. Тоді тебе будуть любити.

– Складно буде завойовувати полтавську аудиторію навіть завдяки перемогам, якщо грати в Кропивницькому.

– Знову ж таки, крок за кроком.

– Можливо, станете головною командою Кропивницького?

– Можливо.

– Тобто у вас тут немає чіткої привʼязки? Будете в Кропивницькому здобувати фанатську базу?

– Ні, чому? В Полтаві також, – сказав Іващенко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Полтава посіла друге місце у минулому сезоні Першої ліги та вперше в історії вийшла до елітного дивізіону. У першому турі УПЛ клуб Сергія Іващенка поступився Руху (1:2).

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах