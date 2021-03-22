Польща дуже цінує свого найуспішнішого футболіста сьогодення – Роберта Лєвандовскі.

Зірку Баварії нагородили Командорським хрестом ордена Відродження Польщі, який передбачений за досягнення в різних галузях. Лєвандовскі отримав відзнаку з рук президента Польщі Анджея Дуди, повідомляє Sport.pl.

Історичний хет-трик Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Штутгарт – 4:0

"Мені дуже приємно отримати цю нагороду, це велика гордість. Футбол – це командний вид спорту, не індивідуальний. Всі мої досягнення також належать тренерам, персоналу та родині", – скромно прокоментував Лєвандовскі свій успіх.

Нагадаємо, бомбардир Баварії залишився без "Золотого м'яча" у 2020 році, але мотивацію зберіг – 36 матчів, 42 голи та 8 асистів у поточному сезоні.

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