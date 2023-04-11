Захисник житомирського клубу Вадим Червак, схоже, серйозно поплатився за необдумані грубі дії під час поєдинку проти Металурга (1:2).

Президент Полісся Геннадій Буткевич ухвалив рішення припинити співпрацю з 23-річним центрбеком після його витівки у матчі Першої ліги, стверджує ТаТоТаке.

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Під час недільного поєдинку Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що отримав червону. Пізніше Вадим публічно попросив вибачення і в рефері, і у вболівальників.

Здається, цього було замало. Геннадій Буткевич мав розмову з головним тренером команди Юрієм Калітвінцевим, після якої й ухвалив рішення про розірвання контракту.

Нагадаємо, Червак перебрався у Житомир влітку на правах вільного агента. У сезоні 2022/23 провів 12 поєдинків.

Полісся сенсаційно поступилося Металургу, програвши вперше в сезоні – вилучення, яке в АПЛ потягнуло на 8 матчів бану