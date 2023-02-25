"Ми з Усиком спілкуємося вже давно, і навіть можна сказати, що дружимо, хоча різниця у віці у нас велика. Він футбол любить, коли він приходив на тренування, то було помітно, що навички у нього пристойні. Розмовляли з ним. Він розповів, що у дитинстві грав у футбол, Динамо було його улюбленою командою. Тому йому було запропоновано зіграти минулого року. Я вважаю, що його вихід був вдалим.

Емоції Усика і подвиг 19-річного кіпера у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла – 2:2 (4:5 в серії пенальті)

Хлопці у команді спілкуються з Усиком та бачать його професіональне ставлення до справи. Кажуть, що 31 або 32 роки – вже старий, але він у 36 сидить 4 хвилини 45 секунд під водою. Нехай хтось з молодих просидить. У нього професіональне ставлення до справи", – поділився Буткевич в шоу Football Manager на YouTube.

Нагадаємо, що Усик знову приєднався до Полісся на Winter Cup, але його команда поступилась у вирішальному поєдинку Ворсклі в серії пенальті.

Ворскла здолала Полісся у серії пенальті і стала переможцем Winter Cup – сенсаційна дитина засмутила Усика