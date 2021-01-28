"Поки що це все на рівні розмов. ПФЛ жодних документів від клубного керівництва Черкащини про припинення виступу клубу на професіональному рівні не отримувала. Я давно знайомий з відомим футбольним функціонером Володимиром Лашкулом, який останнім часом патронує Черкащину.

Карпати продали гравця, за яким стежили Реал, Динамо і Шахтар – львів'яни оформили рекордний трансфер

Сподіваюся, що і цього разу він знайде вихід із ситуації, і Черкащина не зійде достроково з дистанції", – зазначив Каденко у коментарі meta-ratings.

Офіційна заява від Черкащини очікується найближчим часом. Головний інвестор клубу Володимир Лашкул повідомляв, що однією з головних причин зняття Черкащини є бажання засновників клубу звільнити дорогу для реалізації амбітних цілей інших команд регіону – Дніпра та ЛНЗ.

До слова, Черкащина посідає 5 місце у групі Б Другої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонаті, маючи в активі 19 очок.

"Україна дала мені все": Цой нашого футболу – грав проти Маліновського, забив Гол року і не слухає групу "Кіно"