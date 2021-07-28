Очільник Професійної футбольної ліги Олександр Каденко пояснив, як ліквідація сумської команди впливе на розклади у другому за силою дивізіоні.

"В останні дні ми вели переговори з керівництвом Альянса, переконували не приймати поспішних рішень, однак нас так і не почули.

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За наявною інформацією, Альянс припиняє фінансування всіх команд, що перебувають у його структурі.

Після відмови сумчан від участі у чемпіонаті України у Першій лізі у ньому продовжать боротьбу 15 команд. Замінити Альянс представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір у цьому дивізіоні вже стартував.

Результат матчу з Металістом не братиметься до уваги: якщо команда не відіграла 50% матчів, то ці результати не враховуються", – сказав Каденко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, президент Альянса Сергій Демченко сьогодні повідомив, що знімає клуб з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти. Останньою краплею у прийнятті такого рішення стало скандальне суддівство у матчі з Металістом.

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