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Президент ПФЛ Макаров: Нічого не чув про справу Колоса

09:33 55 Читать на русском
Президент ПФЛ Макаров: Нічого не чув про справу Колоса
Сергій Макаров

Президент ПФЛ Сергій Макаров повідомив, що КДК і Комітет з етики та чесної гри не зверталися до організації у справі Колоса.

"Нічого подібного не чув, Баранка не говорив нічого. Звідки це взялося? Навіть предмета не бачу", – поділився Макаров в коментарі телеканалу Футбол.

Колос може втратити професіональний статус через участь у договірних матчах

Нагадаємо, що вчора журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що Колос може втратити професіональний статус через участь в договірних матчах. Пізніше з'явилась офіційна заява представників ФК Колос з приводу звинувачень у договірних матчах.

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Теги
ПФЛ Сергій Макаров Колос Колос Костянтин Андріюк Перша ліга
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