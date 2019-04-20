Президент ПФЛ Макаров: Нічого не чув про справу Колоса

Президент ПФЛ Сергій Макаров повідомив, що КДК і Комітет з етики та чесної гри не зверталися до організації у справі Колоса.

"Нічого подібного не чув, Баранка не говорив нічого. Звідки це взялося? Навіть предмета не бачу", – поділився Макаров в коментарі телеканалу Футбол.

Колос може втратити професіональний статус через участь у договірних матчах

Нагадаємо, що вчора журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що Колос може втратити професіональний статус через участь в договірних матчах. Пізніше з'явилась офіційна заява представників ФК Колос з приводу звинувачень у договірних матчах.

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