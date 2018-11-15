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Президент Ниви-В Вовк подав заяву про звільнення

13:14 1765 Читать на русском
Президент Ниви-В Вовк подав заяву про звільнення
Василь Вовк / Соцмережі

Вже екс-президент вінницької Ниви Василь Вовк більше не виконує свої обов’язки у клубі.

Вовк на своїй сторінці у Фейсбук виклав повідомлення, у якому заявив, що подав заяву про звільнення з посади президента футбольного клубу Нива Вінниця.

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Як повідомляє сам Вовк, заява вже розглянута, а він вже не працює у клубі. Зауважимо, що офіційний сайт вінницької Ниви про це не повідомляє. Крім того, у дописі Василь Вовк пояснив своє рішення та подякував вболівальникам.

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Теги
Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця Василь Вовк
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