Президент Наполі оштрафує гравців команди на 2,5 млн євро за непокору

У стані партенопейців великі потрясіння – невтішні результати, бунт і фінансові штрафи сколихнули команду.

Одіозний власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс сьогодні, 25 листопада, планує покарати команду за непокору – футболісти клубу будуть оштрафовані на загальну суму 2,5 млн євро, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, на початку листопада Де Лаурентіс вирішив закрити команду на базі після поразки від Роми (1:2) в 11-му турі Серії А. Більшості гравців така ідея дуже не сподобалася, тож після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (1:1) вся команда роз'їхалася по домівках, проігнорувавши рішення президента. За інформацією ЗМІ, одним з ініціаторів бунту став бразильський півзахисник Маркес Аллан. Саме він зазнає найбільшого штрафу в команді – йому не виплатять половину місячної зарплати, яка становить 400 тис. євро. Причиною такого великого покарання, окрім іншого, стала сутичка з Едоардо Де Лаурентісом, сином президента клубу.

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До слова, раніше повідомлялось, що керівництво "адзуррі" спробує знизити зарплату усім своїм футболістам на 50% до завершення поточного сезону. Більше того, через те, що за існуючими нормами зарплата не може бути знижена більш, ніж на чверть, Де Лаурентіс навіть готовий звернутися до суду для подолання цього бар'єру. Окрім того, Де Лаурентіс розглядає варіант із продажем клубу.

Наполі, після 13 турів у Серії А, посідає 7-му сходинку турнірної таблиці – клуб не знав смаку перемог уже в п’яти матчах поспіль.

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