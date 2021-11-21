Бос неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс звернувся до УЄФА з проханням перенести поєдинок Ліги Європи зі Спартаком на нейтральний стадіон. Все через коронавірус у Росії.

"У мене є великі побоювання щодо поїздки до Москви. Кілька тижнів тому я запропонував УЄФА знайти рішення, яке гарантувало б нам безпеку.

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Я пропонував провести цей поєдинок 5-го туру Ліги Європи на нейтральному стадіоні, але мою ідею не взяли до уваги", – цитує Де Лаурентіса Area Napoli.

Побоювання президента Наполі не безпідставні: за останні два тижні у Росії виявили понад пів мільйона нових хворих на коронавірус. Зустріч між Наполі та Спартаком у столиці країни-агресорки запланована на 24 листопада.

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