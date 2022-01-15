"Коли ми купуємо футболіста, завжди хочемо знайти гравця кращого, ніж ми вже маємо. Один із таких – Нерес, за яким давно стежимо, він давно був у нас на олівці.

Шахтар оголосив про перехід Нереса з Аякса

Сьогодні ми щасливі, що змогли підписати такого молодого футболіста із великим досвідом, який грав у Лізі чемпіонів за великий клуб. Для нас це величезний крок та підсилення.

Нерес – зірковий гравець, хоча зазвичай Шахтар купує лише висхідних зірок? Це можна описати як меседж президента вболівальникам про те, що ми підсилюватимемось. Президент хоче зробити Шахтар сильним. З літа до сьогодні він зробив уже чотири трансфери, думаю, він не зупиниться і робитиме Шахтар ще сильнішим.

Які якості Нереса міг б виділити? Це індивідуально сильний футболіст у грі один на один. Він уже показав свої якості у матчах за Аякс. Нерес добре грає між лініями, швидкий. Думаю, він відразу ж чудово впишеться в команду, бо маємо багато знайомих йому бразильців. Впевнений, Нерес дасть те, що потрібно Шахтарю", – цитує Срну сайт Шахтаря.

За даними Transfermarkt, "гірники" заплатили Аяксу за нападника близько 12 млн євро. За амстердамців бразилець провів 180 матчів і забив 47 м'ячів.

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