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Президент московського Спартака госпіталізований з коронавірусом

7 травня 13:39 458 Читать на русском
Президент московського Спартака госпіталізований з коронавірусом
Леонід Федун / фото: Спартак

Власник московського Спартака Леонід Федун став жертвою коронавірусу. Функціонер перебуває у лікарні.

Російський мільярдер і віце-президент нафтової компанії "Лукойл" здав позитивний тест на Covid-19 і був госпіталізований, повідомляє прес-служба Спартака.

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До слова, в середині квітня стало відомо, що Федун зробив пожертву в розмірі 10 млн рублів на боротьбу з коронавірусом. Загальні статки Федуна оцінюються у понад 6 млрд доларів. 64-річний підприємець входить у список 200 найбагатших людей Росії за версією журналу "Форбс".

Леонід Федун придбав контрольний пакет акцій Спартака в 2003 році, який на той момент перебував практично у передбанкрутному стані. З моменту приходу бізнесмена Спартак став чемпіоном Росії в 2017 році і володарем Суперкубка Росії.

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Теги
коронавірус Росія Спартак Москва Спартак Москва
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