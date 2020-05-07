Президент московського Спартака госпіталізований з коронавірусом

Власник московського Спартака Леонід Федун став жертвою коронавірусу. Функціонер перебуває у лікарні.

Російський мільярдер і віце-президент нафтової компанії "Лукойл" здав позитивний тест на Covid-19 і був госпіталізований, повідомляє прес-служба Спартака.

Клуб Серії А офіційно повідомив про виявлення у свого гравця коронавірусу

До слова, в середині квітня стало відомо, що Федун зробив пожертву в розмірі 10 млн рублів на боротьбу з коронавірусом. Загальні статки Федуна оцінюються у понад 6 млрд доларів. 64-річний підприємець входить у список 200 найбагатших людей Росії за версією журналу "Форбс".

Леонід Федун придбав контрольний пакет акцій Спартака в 2003 році, який на той момент перебував практично у передбанкрутному стані. З моменту приходу бізнесмена Спартак став чемпіоном Росії в 2017 році і володарем Суперкубка Росії.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА