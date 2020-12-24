Президент Миная Валерій Пересоляк поділився думками щодо трансферу Артема Мілевського до свого клубу.

"Артем Мілевський – дуже хороший футболіст. Мати в рядах такого досвідченого гравця, який грав на такому рівні – для нашого колективу це принесе користь", – наводить слова Пересоляка офіційний сайт Миная.

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Зазначимо, що сьогодні, 24 грудня, нападник поставив підпис під контрактом із закарпатським клубом. Як повідомляє сторінка Миная в Instagram, угода розрахована на 1,5 роки.

Нагадаємо, досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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