"В першу чергу, хочу подякувати нашим вболівальникам за те, що прийшли та підтримали команду в цьому поєдинку, незважаючи на не надто привітну погоду. Ви – найкращі. І, в тому числі, завдяки Вам ми сьогодні видали дуже пристойну гру. Наші хлопці дуже хотіли Вас порадувати. Рахунок гри не відповідає подіям на полі – і ви в цьому переконалися. Тому що за грою ми перегравали учасника Ліги чемпіонів, проте суб’єктивні чинники, ви розумієте, про що я, завадили здобути позитивний результат.

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

По-друге, хочу подякувати нашим футболістам. Не кожна команда в УПЛ здатна змусити чинних чемпіонів України захищатися та вибивати м’яч подалі від своїх воріт. Ми не здалися за рахунку 0:1 і тиснули на їхні ворота, створювали моменти. На жаль, не забили. Але головне, що ми билися, і люди, які прийшли на трибуни, це побачили. Так, ми програли, але показали всій футбольній Україні, що вміємо грати. Це важливо.

Я вдячний футболістам і, незважаючи на те, що очок не здобули, ми обов’язково преміюємо їх за таке відношення до справи. Вони це заслужили. А перемоги наші ще прийдуть, я в цьому впевнений", – цитує Пересоляка офіційний сайт Миная.

Зазначимо, що Динамо переграло Минай (2:0), але закарпатці добре себе проявили у матчі з "біло-синіми" та мали шанси відібрати очки в киян.

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