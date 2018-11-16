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Президент Мілана відверто розповів про ймовірне повернення Ібрагімовіча

17:58 251 Читать на русском
Президент Мілана відверто розповів про ймовірне повернення Ібрагімовіча
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Президент Мілана Паоло Скароні прокоментував інформацію про можливе повернення в клуб форварда Златана Ібрагімовіча.

"У Ібрагімовіча буде можливість вибрати свою нову команду. Він чудовий гравець.

Ібрагімовіч все ближчий до переходу в Мілан

Мені як вболівальнику дуже подобається те, як він поєднує в собі свої габарити зі спритністю. Однак не я приймаю рішення про трансфери.

Крім того, мій найулюбленіший гравець вже грає у нас – це Сусо", – цитує Скароні Gazzetta dello Sport.

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Теги
Паоло Скароні Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана
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