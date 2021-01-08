Ліель Абада, вінгер Маккабі Петах-Тіква, дійсно може приєднатись до київського Динамо.

Амос Лузон, президент ізраїльського клубу, планував продати зірку своєї команди не раніше літа 2021 року.

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За інформацією Maariv, власник змінив своє рішення через щедру пропозицію Динамо. Цікаво, що кияни стали єдиним клубом, який офіційно звернувся щодо трансферу гравця.

Раніше повідомлялося, що Маккабі Петах-Тіква отримає від Динамо за Абаду 5 мільйонів євро і буде мати право на 20% від суми подальшого трансферу. Тransfermarkt оцінює гравця у 1,6 млн євро.

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