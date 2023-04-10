Президент Львова Богдан Копитко взимку намагався продати клуб, повідомляє Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"Хлань – не Роналду, щоб ставити якісь умови": Шаблій прокоментував скандал з вінгером Зорі

Придбати "синьо-золотих левів" готовий був бізнесмен Роман Михайлів (який має певний стосунок до спортивної школи Львова). Згідно з домовленостями, вартість угоди мала становити 2 мільйони євро, однак в останній момент Копитко збільшив ціну на 500 тисяч, і переговори зірвалися.

Як наслідок, Михайлів став власником іншого клубу – тернопільської Ниви – і тепер ставить завдання перед командою потрапити у перехідні матчі за вихід в УПЛ.

Нагадаємо, Львів після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 13 очок.

СК Дніпро-1 переміг Львів у матчі з сімома голами – "містяни" були близькими до камбеку, Довбик відзначився дублем