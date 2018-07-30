Президент Львова Михайлів: Приємно, що Русин не святкував гол в наші ворота

Президент ФК Львів Роман Михайлів поділився враженнями від гри вихованця свого клубу, який виступає за київське Динамо, Назарій Русин.

Нагадаємо, у матчі Львів – Динамо кияни мінімально перемогли завдяки голу Назарія Русина, який є вихованцем львівського клубу.

"Було дуже приємно, що Назарій не святкував гол в наші ворота. У такий радісний для нього момент він стримав свої емоції.

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У Русина – велике майбутнє. Це було помітно ще в дитинстві. Він дуже скромний хлопець. Небагатослівний, але якщо говорив, то вся команда дуже сміялася. Він вміє влучно підбирати слова і говорить те, що думає. Футбольні вундеркінди всі такі.

Андрій Шевченко – мій ровесник. Коли я побачив, як на стадіоні Україна у Львові наша збірна грала проти Нідерландів, за які виступали Клюйверт і Зеєдорф. Шевченко обіграв трьох футболістів суперника і забив м'яч. Україна тоді програла, але було видно, що Андрій стане великим футболістом. Русин теж такий вундеркінд, якого видно з дитинства. Дай Бог, щоб він досяг такого ж успіху, як Шевченко", – цитує Михайліва видання footballhub.

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