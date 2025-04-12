"Якась така гра... Я її розцінюю як серйозну подію для нас. Так, були різні тайми, все це зрозуміло, але я хотів більш глобально сказати – для нас це був тест, можливість отримати інформацію, і я вам скажу, що ця інформація отримана і вона дуже обнадійлива.

Розгром за 20 хвилин у відеоогляді матчу ЛНЗ – Шахтар – 1:4

Для того, щоб ми мали гарний вигляд протягом кожної гри треба певний час, але з Шахтарем були на полі такі відрізки, що ми можемо сказати, що це те, чого ми хочемо досягти. На жаль, це були тільки відрізки, а не було цілісної картини.

Ми програли, ми незадоволені – це, звичайно, негатив, але ми отримали інформацію, яка страшенно важлива. Вона в подальшому нашому розвитку сильно нам допоможе. Вона нам дає позитивний імпульс, бо ми побачили свій потенціал. Він великий і ми зможемо його ще розвивати.

Мене вразило, що після матчу наш президент зайшов в роздягальню і сказав страшенно важливі слова для нас усіх. Вони десь у такому напрямку, як я зараз вам відповідаю. Я страшенно вдячний нашому босу. Зараз ми настільки вмотивовані, що в наступних іграх ми будемо набагато сильнішими", – сказав Григорчук у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турів ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ йде на десятій сходинці, набравши 25 очок.

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