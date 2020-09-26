Президент Ліона Жан-Мішель Ола заперечив інформацію про те, що лондонський Арсенал погодив з французьким клубом перехід півзахисника Хуссема Ауара.

"Ліон покинуть дуже мало гравців. Що стосується Ауара, то пропозиція Арсенала дуже далека від його реальної ціни.

Арсенал пропонує 35 млн євро за Ауара – зірка Ліона погодився на переїзд в Лондон, – ЗМІ

Ми розраховуємо, що вже завтра він зіграє чудовий матч з Лорьяном і стане лідером Ліона у майбутньому", – написав Ола на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про пропозицію від Арсенала у розмірі 35 млн євро. Також повідомлялось, що Ауар вже погодився приєднатися до "канонірів". Французький гранд сподівається отримати за свого вихованця мінімум 50 млн євро.

До слова, минулого сезону Ауар провів за "ткачів" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 10 результативних передач, а також допоміг команді дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів.

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