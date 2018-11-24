Президент Леганеса прокоментувала можливість дострокового повернення Луніна в Реал

Президент Леганеса Марія Вікторія Павон після матчу 13 туру Ла Ліги проти Алавеса прокоментувала можливість повернення Андрія Луніна в Реал вже у січні.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов на правах оренди з Реала в Леганес влітку цього року. Проте українець не отримує великої кількості ігрової практики та провів лише два повні матчі за Леганес, один з яких відбувся вчора проти Алавеса.

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Раніше повідомлялось, що Реал незадоволений ситуацією Луніна та планує достроково повернути українця з оренди.

"В матчі з Алавесом Лунін дещо нервував, але це нормально. Повернення його у Реал в січні? Вони не контактували з Леганесом з приводу цього. Я не знаю, чи є можливість повернення Луніна у зимове трансферне вікно", – цитує президента Леганеса Onda Cero.

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Нагадаємо, Лунін пропускав голи у складі Леганеса лише в матчі Кубка Іспанії. В обидвох поєдинках у Прімері (щоправда, в одному з них українець зіграв лише 10 хвилин), Лунін зберіг свої ворота "сухими".

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