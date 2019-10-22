Президент Лаціо заснув на зборах представників клубів Серії А – фото дня

Лаціо старається пробратись на вершину чемпіонату Італії, а його президент Клаудіо Лотіто так самовіддано працює на благо клубу, що інколи сил не вистачає.

Схоже, на останніх зборах керівників клубів чемпіонату Італії не обговорювались надважливі питання, які б зацікавили президента Лаціо.

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62-річний Клаудіо Лотіто заснув під час засідання, повідомляє calciomercato.

Після 9-ти турів Серії А Лаціо перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі 12 очок. У групі Е Ліги Європи "орли" перебувають на третьому місці після двох турів.