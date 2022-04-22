Очільник "орлів" Клаудіо Лотіто чітко висловився, що Мауріціо Саррі продовжить працювати з командою і в сезоні 2022/23.

У лютому повідомлялось, що Саррі може покинути Лаціо через розбіжності з керівництвом клубу у питаннях трансферної політики. Зокрема, наставник незадоволений підписанням Жовані Кабрала.

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Клаудіо Лотіто заспокоїв фанатів щодо майбутнього Мауріціо. "Я завжди говорив, що Саррі залишиться у клубі. Думаю, що весь цей шум йде від тих людей, які навіть не відвідують стадіоні. Деякі приходять не вболівати за команду, а лише заради того, щоб образити мене", – цитує президента Лаціо il Messagero.

Італієць очолив "орлів" влітку. Зараз його команда йде шостою у турнірній таблиці Серії А та зберігає математичні шанси на потрапляння у Лігу чемпіонів.

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