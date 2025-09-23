Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас публічно виступив проти політики англійської Прем’єр-ліги. За його словами, клуби АПЛ систематично завищують зарплати та трансферні суми, що створює інфляцію на глобальному футбольному ринку та негативно впливає на інші чемпіонати.

Виступаючи на форумі Expansion & Marca Business Sport Forum, 63-річний функціонер навів конкретний приклад: "Ми завжди порівнюємо себе з Прем’єр-лігою, але насправді потрібно дивитися на Бундеслігу. Обороти Ла Ліги та Бундесліги приблизно однакові – близько 4 мільярдів євро. Логічно, що якщо ми витрачаємо 700 мільйонів, то АПЛ мала б витратити 1,4 мільярда. Але цього літа вони витратили 4 мільярди. Звідки ці 2,5 мільярда? Це збитки. Коли платиш більше, ніж можеш, створюється інфляція, і вона зачіпає всіх, бо ринок глобальний".

Тебас також звернув увагу на втручання уряду Великої Британії, який запровадив незалежного футбольного регулятора. "Сьогодні уряд втручається в справи Прем’єр-ліги, бо хвилюється за стан англійського футболу. Торік вони втратили 1,2 мільярда євро. Ла Ліга грошей не втрачає, так само і Бундесліга. А от Італія та Франція – ще у гіршому стані", – цитує Тебаса GOAL.

Іспанський функціонер додав, що неодноразово звертався до УЄФА з проханням уніфікувати правила. "Потрібно зробити правила більш єдиними, бо зараз у Прем’єр-лізі дозволено те, що заборонено в Іспанії. Ми вже мали кілька зустрічей з УЄФА і будемо рухатися в цьому напрямку. Цього хочуть усі, включно з багатьма клубами АПЛ".

