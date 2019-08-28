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Президент Ла Ліги Тебас розповів, чим суперник Зорі кращий за Реал та Барселону

10:08 205 Читать на русском
Президент Ла Ліги Тебас розповів, чим суперник Зорі кращий за Реал та Барселону
Хав'єр Тебас / Sport102

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, чому Еспаньйол цікавить азіатських вболівальників більше, ніж Реал та Барселона.

 

"Мета Ла Ліги у програмі GoalFuture? Це дуже важливий проект, підтриманий китайською ФА, який допомагає розвинути професійний футбол у Китаї.

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Очевидно, що Китай хоче мати гравців, які змагаються у футбольній еліті, і ми дуже зацікавлені в цьому. Такі гравці, як У Лей, є великою частиною цієї стратегії. Статистично, матчі за участю Еспаньйола приваблюють більшу аудиторію в Китаї, ніж матчі за участю Реала або Барселони.

Це вигідно для інших клубів Ла Ліги, оскільки якщо китайські глядачі спостерігають за матчем за участю У Лея, вони також спостерігають за іншими командами. Сподіваємось, що вони продовжуватимуть дивитися більше матчів через це", – розповів Тебас у коментарі Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом відбудеться 29 серпня, початок гри о 20:00.

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Еспаньйол Еспаньйол Реал Мадрид Реал Мадрид Китай Китай Іспанія У Лей У Лей Зоря - Еспаньйол Барселона Барселона
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