Президент Ла Ліги Тебас розповів, чим суперник Зорі кращий за Реал та Барселону

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, чому Еспаньйол цікавить азіатських вболівальників більше, ніж Реал та Барселона.

"Мета Ла Ліги у програмі GoalFuture? Це дуже важливий проект, підтриманий китайською ФА, який допомагає розвинути професійний футбол у Китаї.

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Очевидно, що Китай хоче мати гравців, які змагаються у футбольній еліті, і ми дуже зацікавлені в цьому. Такі гравці, як У Лей, є великою частиною цієї стратегії. Статистично, матчі за участю Еспаньйола приваблюють більшу аудиторію в Китаї, ніж матчі за участю Реала або Барселони.

Це вигідно для інших клубів Ла Ліги, оскільки якщо китайські глядачі спостерігають за матчем за участю У Лея, вони також спостерігають за іншими командами. Сподіваємось, що вони продовжуватимуть дивитися більше матчів через це", – розповів Тебас у коментарі Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом відбудеться 29 серпня, початок гри о 20:00.

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