"Це мама займається": президент новачка УПЛ здивував бюджетом клубу
Президент Кудрівки Роман Солодаренко в спілкуванні з журналістами прокоментував фінансовий стан клубу.
– Ви фінансуєте клуб самостійно, всю його структуру?
– Як та з яких джерел ми фінансуємо сьогодні клуб – це прерогатива президента. Головне, щоб команда мала все необхідне для футбольної діяльності. Це основне – фінансування на належному рівні.
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– Який саме бізнес у вас? Зустрічав інформацію про будівельний бізнес.
– Так, є будівельний бізнес. Сьогодні вся інформація доступна кожному. Хто бажає подивитись, хто чим займається, є державні реєстри.
– В тому й річ, що перед нашою розмовою я перевіряв держреєстри, але не знайшов там інформації про ваш бізнес, окрім Кудрівки. Проте знаю, що в самій Кудрівці у вас є, наприклад, виробництво сирів.
– Це мама займається. Дивіться, я скажу коротко та зрозуміло для загалу. Є я, є партнери, клуб з належним фінансуванням та великими амбіціями. Ми будемо тільки збільшувати бюджет, належний для рівня УПЛ. Ми прийшли сюди надовго. Зроблю все, щоб команда мала належні умови для розвитку і команди, і футболу, і рівня, і, звичайно, досягнення тих результатів, які будемо перед командою ставити.
– Хто ці партнери, про яких ви говорите?
– Це запитання не зовсім доречне й не потребує великого обговорення й того часу, скільки ми з вами про це спілкуємося.
– Готові назвати бюджет Кудрівки в УПЛ?
– Достатній для того, щоб затриматися в УПЛ надовго, - цитує Солодаренка Tribuna.
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