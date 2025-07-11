– Ви фінансуєте клуб самостійно, всю його структуру?

– Як та з яких джерел ми фінансуємо сьогодні клуб – це прерогатива президента. Головне, щоб команда мала все необхідне для футбольної діяльності. Це основне – фінансування на належному рівні.

"Бюджет у нас буде таким, яким буде": головний тренер новачка УПЛ – про фінансові можливості клубу

– Який саме бізнес у вас? Зустрічав інформацію про будівельний бізнес.

– Так, є будівельний бізнес. Сьогодні вся інформація доступна кожному. Хто бажає подивитись, хто чим займається, є державні реєстри.

– В тому й річ, що перед нашою розмовою я перевіряв держреєстри, але не знайшов там інформації про ваш бізнес, окрім Кудрівки. Проте знаю, що в самій Кудрівці у вас є, наприклад, виробництво сирів.

– Це мама займається. Дивіться, я скажу коротко та зрозуміло для загалу. Є я, є партнери, клуб з належним фінансуванням та великими амбіціями. Ми будемо тільки збільшувати бюджет, належний для рівня УПЛ. Ми прийшли сюди надовго. Зроблю все, щоб команда мала належні умови для розвитку і команди, і футболу, і рівня, і, звичайно, досягнення тих результатів, які будемо перед командою ставити.

– Хто ці партнери, про яких ви говорите?

– Це запитання не зовсім доречне й не потребує великого обговорення й того часу, скільки ми з вами про це спілкуємося.

– Готові назвати бюджет Кудрівки в УПЛ?

– Достатній для того, щоб затриматися в УПЛ надовго, - цитує Солодаренка Tribuna.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії