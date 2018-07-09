Президент Корінтіанса розповів, чому Сідклей покинув команду

Захисник Корінтіанса Сідклей, права на якого належать Атлетіко Паранаенсе, імовірно, продовжить кар'єру в Україні. Ним цікавляться Динамо та Шахтар.

Президент Корінтіанса Андрес Санчес розповів про те, чому Сідклей покине команду, незважаючи на те, що у нього була діюча орендна угода з клубом.

Сідклей вже завтра може пройти медогляд в Динамо

"У Сідклея дійсно був договір оренди з Корінтіансом до кінця 2018 року. Але після того як інший клуб зробив пропозицію щодо трансферу гравця, ми повинні були або заплатити 4 мільйони євро за нього, або відпустити. Такі були умови оренди. Таких грошей у нас не було, тому ми відпустили Сідклея і побажали йому успіху", – цитує Санчеса Meu Timao.

Сідклей виступає на позиції лівого захисника, проте може зіграти і в півзахисті. Раніше повідомлялось про інтерес до бразильця Динамо, Шахтаря та Зеніта. Пізніше з'явилась інформація, що київський клуб зумів випередити конкурентів.