Президент Корінтіанса Дуіліо Ментейро Алвес хоче зважити всі "за і проти" перед можливим запрошенням легіонерів з УПЛ.

"Спочатку треба добре вивчити цю ситуацію. Я провів весь день у бразильській федерації і досі не бачив чіткого розпорядження УЄФА. Надходила інформація, що гравців можна брати лише до середини цього року. Треба подивитися. Багато залежить від тренера, від позицій, яких нам не вистачає, а також часу.

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Отримати гравця на 3 місяці – не думаю, що це дуже вигідно. Ти збереш команду, тренер її підготує, а на початку якогось турніру, наприклад, Лібертадорес, ти раптово втратиш гравців. Ми повинні добре все оцінити, щоб зрозуміти, чи варто втручатися у ці торги між багатьма клубами", – наводить слова Алвеса ESPN.

Нагадаємо, ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів УПЛ, тому вони можуть шукати собі команди на період війни в Україні.

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