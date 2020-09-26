"Був момент, коли Руслан Костишин, міг піти. 0:4 на виїзді проти Інгульця. Він зламався. Він приїхав прямо до мене додому. "Я буду звільнятися". А я кажу: "Ні, не будеш".

Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА – поразки Колоса та Десни негативно позначились на рейтингах

Він мені щось доводив, умовляв. Але я відчував людину, не знаю, чому так. Мені так закортіло. Я не бачив нікого іншого на цій посаді. Я обрізав багато кого відразу. По-перше, я поставив крапку у цій ситуації вдома. Ніяких візьми, візьми. Навіть коли до батька, матері, дружині дзвонили чужі люди, просили переговорити – вони відмовлялися.

Про основні позиції, як гравці першої команди, тренерський штаб, взагалі ніхто розмов ніколи не веде. Коли Костишин прийшов з ідеєю звільнятися у нас був дуже складний період. Мені всі говорили вдома, що потрібно звільняти. Мовляв, він уже перегорів, він порожній, нічого немає, все валиться. А ми на 5-му місці і так впевнено опускалися вниз. Я сказав: "У вас буде команда, ось керуєте нею. А я розберуся".

Десь місяць вони важко це переживали, краще не ставало. Але я вперся. Тепер ми граємо в Лізі Європи, а Костишина всі люблять", – сказав Андрій Засуха у коментарі Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Колос вийшов у кваліфікацію Ліги Європи. У 2-му кваліфікаційному раунді підопічні Руслана Костишина пройшли Аріс (2:1), але у наступному раунді вилетіли від Рієки (0:2).

Хорватські ЗМІ про виліт Колоса з ЛЄ: Селезньов нереальний, злочинні символи, мішок грошей і найнещасніший учень Юве