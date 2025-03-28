"Я запропонував ідею, мені складно поки зрозуміти, де рішення може бути ухвалене, бо все одно Кубок проводить УАФ. Я би бачив таку ситуацію: липень, ми зіграємо близько 10 товариських ігор. Це бездумні товарняки, ми все одно будемо їздити в автобусах, команди будуть їздити до нас, ми до них, все одно якісь арбітри, і так далі. І так кожен клуб зіграє сотні цих ігор.

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Частина клубів поїде в Австрію на збори? Хто поїде в єврокубки – той зайде в 1/8 фіналу. Більшість клубів залишиться, влітку мало хто поїде. Нема сенсу їхати. Ну що ти в Австрії отримаєш з того, що не отримаєш в Україні? Нічого. В Туреччині ти отримаєш просто погоду й поля.

Шахтар і Динамо? Шахтар і Динамо і так у єврокубки поїдуть, ми їх у цей груповий етап і не кличемо. Вони все одно гратимуть відбіркові ігри, вони будуть зайняті. У нас є липень і серпень, хороша погода, хороші поля, не треба нічого підігрівати, грай – не хочу. Граємо групову стадію, як Ліга чемпіонів – групи по 4 команди.

Буде купа цікавих поєдинків. А у відборі до групи зіграють аматори з Другою лігою. Група – дві сіяні команди з УПЛ, дві інші – Перша або Друга ліга. В один тур або, якщо в ідеалі, навіть у два тури. В один тур – це три гри, а так буде шість. Матчі, трансляція. По-перше, футбол зайде трошки в регіони. Приїдемо в Городенку, у Франківськ, Чернівці.

Прем'єр-ліга розширить свою географію – і це важливо для популяризації того ж футболу. Зіграємо групову стадію, наприклад, у липні-серпні. Додаткове навантаження гравців? Так вони в товариських іграх також його отримують. Тільки тут вони отримають офіційну гру. Травми? Вони є і в товариських іграх. Турнір, який дасть статистику, гравець отримає офіційну гру. Це піде йому в статистику, бо товариська гра йому в статистику не йде. Потім переможці груп заходять в 1/8-му, і там нас уже чекають єврокубкові команди, як є й зараз. Просто ми зараз граємо це в один тур зіграли – програли", – розповів Надєїн на YouTube-каналі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

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