Президент клубу УПЛ запропонував новий формат Кубка України – реалізувати задум буде непросто
Президент Вереса Іван Надєїн озвучив власну ідею переформатування розіграшу Кубка України.
"Я запропонував ідею, мені складно поки зрозуміти, де рішення може бути ухвалене, бо все одно Кубок проводить УАФ. Я би бачив таку ситуацію: липень, ми зіграємо близько 10 товариських ігор. Це бездумні товарняки, ми все одно будемо їздити в автобусах, команди будуть їздити до нас, ми до них, все одно якісь арбітри, і так далі. І так кожен клуб зіграє сотні цих ігор.
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Частина клубів поїде в Австрію на збори? Хто поїде в єврокубки – той зайде в 1/8 фіналу. Більшість клубів залишиться, влітку мало хто поїде. Нема сенсу їхати. Ну що ти в Австрії отримаєш з того, що не отримаєш в Україні? Нічого. В Туреччині ти отримаєш просто погоду й поля.
Шахтар і Динамо? Шахтар і Динамо і так у єврокубки поїдуть, ми їх у цей груповий етап і не кличемо. Вони все одно гратимуть відбіркові ігри, вони будуть зайняті. У нас є липень і серпень, хороша погода, хороші поля, не треба нічого підігрівати, грай – не хочу. Граємо групову стадію, як Ліга чемпіонів – групи по 4 команди.
Буде купа цікавих поєдинків. А у відборі до групи зіграють аматори з Другою лігою. Група – дві сіяні команди з УПЛ, дві інші – Перша або Друга ліга. В один тур або, якщо в ідеалі, навіть у два тури. В один тур – це три гри, а так буде шість. Матчі, трансляція. По-перше, футбол зайде трошки в регіони. Приїдемо в Городенку, у Франківськ, Чернівці.
Прем'єр-ліга розширить свою географію – і це важливо для популяризації того ж футболу. Зіграємо групову стадію, наприклад, у липні-серпні. Додаткове навантаження гравців? Так вони в товариських іграх також його отримують. Тільки тут вони отримають офіційну гру. Травми? Вони є і в товариських іграх. Турнір, який дасть статистику, гравець отримає офіційну гру. Це піде йому в статистику, бо товариська гра йому в статистику не йде. Потім переможці груп заходять в 1/8-му, і там нас уже чекають єврокубкові команди, як є й зараз. Просто ми зараз граємо це в один тур зіграли – програли", – розповів Надєїн на YouTube-каналі ПРЯМА ЧЕРВОНА.
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