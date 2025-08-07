– Романе Васильовичу, захисника вашої команди Романа Гагуна немає в заявці на сезон. Де він наразі перебуває?

– Він на базі, тренується з командою.

– Чи правда, що його напередодні матчу з Олександрією забрали в ТЦК?

– Я не хочу коментувати цю інформацію. Дивіться, Гагун знаходиться на базі й тренується. Сьогодні команда зібралася після перемоги над Олександрією і він тренується разом з командою. Коментувати новину щодо ТЦК я не вважаю за необхідне, це не той випадок, який потребує коментаря.

– А взагалі, коли він буде внесений в заявку Кудрівки?

– В заявку вносять футболістів не президенти, не генеральні директори, а роблять це виключно тренери. Заявляти футболістів можна ще до 31 серпня, це все вирішують тренери, це питання не до мене.

Якщо тренерський штаб вирішить внести Гагуна у заявку, то це буде зроблено. Я ніколи тренерам не нав’язую своє бачення і свої думки, у них є завдання і вони під це завдання готують команду, – заявив у коментарі Українському футболу Роман Солодаренко.

