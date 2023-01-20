"Що за колгоспники, як можна брати в УПЛ людей із вулиці? Які молодці, дали пацанам шанс у професіоналах! Люди мають полярні погляди на одну й ту саму тему. На трансферному ринку замість засипання грошима Верес знайшов футболістів зі "спортивним голодом" та нереалізованим талантом.

Верес оголосив переможців "народного відбору" – вихованець Динамо серед них

Президент клубу Іван Надєїн, надихнувшись відбором, думає створити Верес-2 для участі у Другій лізі. Відбір обійшовся Вересу у 100 тисяч гривень. Практично вся сума за оренду другого поля та премія працівникам. Половину суми покрив спонсор. Ефект від відбору в рази перекрив витрати", – написав Поворознюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, переможцями "народного відбору" стали Іван Мруга (вихованець Динамо, грав за київські Арсенал і Локомотив), Владислав Тишинінов (виступав за Тростянець і Яруд) та Павло Березянський (захищав кольори Миколаєва). Всі троє проходитимуть збори з основою і матимуть шанс підписати професіональний контракт з Вересом.

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