Президент клубу Серії В добровільно подав у відставку
00:22 - Читать на русском
Массімо Челліно пішов з посади президента Брешії.
Президент Брешії Массімо Челліно вирішив залишити свою посаду. Про це інформує офіційний сайт "ластівок".
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У своїй заяві Челліно зазначив, що йде з особистих причин. Массімо висловив сподівання, що рада директорів знайде гідного президента на його місце.
Челліно перебував на чолі Брешії з 10 серпня 2017 року.
Після 13 турів у Серії В команда посідає сьоме місце у турнірній таблиці.
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