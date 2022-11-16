Президент Брешії Массімо Челліно вирішив залишити свою посаду. Про це інформує офіційний сайт "ластівок".

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У своїй заяві Челліно зазначив, що йде з особистих причин. Массімо висловив сподівання, що рада директорів знайде гідного президента на його місце.

Челліно перебував на чолі Брешії з 10 серпня 2017 року.

Після 13 турів у Серії В команда посідає сьоме місце у турнірній таблиці.

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